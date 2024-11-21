Пріоритетна ціль. Росія почала погрожувати Польщі через відкриття бази США

"База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь", - заявила вона.

У тому ж числі Захарова додала, що Штати нібито продовжують провокувати Росію й сприяти "наростанню напруженості та стратегічних ризиків".

База США у Польщі

На півночі Польщі, у селищі Редзіково, що в Поморському воєводстві, 13 листопада урочисто відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore.

На церемонії були присутні ключові представники польської влади, зокрема президент Анджей Дуда, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Зі сторони США подію відвідали адмірал ВМС Стюарт Манш та посол Марк Бжезінський.

Як зазначив Сікорський, ідея створення бази належала президенту США-республіканцю Джорджу Бушу-молодшому. Її будівництво почалося за демократа Барака Обами, тривало за президентства Дональда Трампа, а завершення проекту відбулося під керівництвом Джо Байдена.

Погрози Росії

Росія неодноразово використовувала риторику погроз, у тому числі ядерних, як елемент своєї зовнішньої політики, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Кремль намагається залякати як Україну, так і її міжнародних союзників, демонструючи готовність до ескалації.

Окрім ядерних натяків, Росія активно поширює звичайні загрози, зокрема у вигляді дестабілізації в інших країнах, шантажу енергетичними ресурсами та кампаній з дезінформації.