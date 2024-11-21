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Пріоритетна ціль. Росія почала погрожувати Польщі через відкриття бази США

Фото: Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі нещодавно відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. Російська Федерація (РФ) пригрозила Варшаві "потенційним ураженням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марію Захарова, яку цитує "Ура.ру".

"База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь", - заявила вона. 

У тому ж числі Захарова додала, що Штати нібито продовжують провокувати Росію й сприяти "наростанню напруженості та стратегічних ризиків". 

База США у Польщі 

 На півночі Польщі, у селищі Редзіково, що в Поморському воєводстві, 13 листопада урочисто відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore.

На церемонії були присутні ключові представники польської влади, зокрема президент Анджей Дуда, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Зі сторони США подію відвідали адмірал ВМС Стюарт Манш та посол Марк Бжезінський.

Як зазначив Сікорський, ідея створення бази належала президенту США-республіканцю Джорджу Бушу-молодшому. Її будівництво почалося за демократа Барака Обами, тривало за президентства Дональда Трампа, а завершення проекту відбулося під керівництвом Джо Байдена.

Погрози Росії

Росія неодноразово використовувала риторику погроз, у тому числі ядерних, як елемент своєї зовнішньої політики, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Кремль намагається залякати як Україну, так і її міжнародних союзників, демонструючи готовність до ескалації.

Окрім ядерних натяків, Росія активно поширює звичайні загрози, зокрема у вигляді дестабілізації в інших країнах, шантажу енергетичними ресурсами та кампаній з дезінформації. 

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