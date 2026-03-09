UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пріоритети змінилися: Трамп дозволить купувати нафту РФ попри війну в Україні

22:44 09.03.2026 Пн
2 хв
Чим пожертвує Вашингтон, щоб врятувати світ від енергетичного колапсу?
aimg Валерія Поліщук
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення нафтових санкцій проти Росії для стабілізації світових цін на енергоносії.

Причини та варіанти зняття обмежень

За даними джерел, знайомих із плануванням, Білий дім прагне збільшити світові запаси нафти на тлі масштабних збоїв у поставках з регіону Перської затоки. Очікується, що офіційне оголошення про нові заходи може з’явитися вже в понеділок.

Дискусії включають як широке послаблення санкцій, так і більш цілеспрямовані варіанти. Зокрема, розглядається дозвіл певним країнам, таким як Індія, купувати російську нафту без ризику американських штрафів або впровадження спеціальних тарифів. Минулого тижня США вже дозволили Індії тимчасово закупити російську сировину, яка перебувала в танкерах у морі.

Ризики для України та позиція Білого дому

Пом'якшення санкцій може ускладнити зусилля США щодо обмеження доходів Росії, які вона використовує для фінансування війни в Україні. Проте в адміністрації Трампа наголошують на пріоритетності стабільності енергетичних ринків.

"Президент Трамп і його енергетична команда мали чіткий план підтримки стабільності ринків ще до початку операції проти Ірану Epic Fury, і вони продовжуватимуть розглядати всі надійні варіанти", - заявила речниця Білого дому Тейлор Роджерс.

Трампа влаштовує зростання ціни на нафту

Трамп переконує, що високі ціни на енергоносії - це лише короткостроковий побічний ефект боротьби за безпеку на Близькому Сході. Попри хаос на нафтовому ринку через блокування Іраном Ормузької протоки та удар по експортних спроможностях країн Перської затоки, Білий дім зберігає оптимізм.

Трамп запевняє, що щойно ядерну програму Тегерана буде ліквідовано, ринок швидко стабілізується, а поточні витрати окупляться довготривалим миром.

