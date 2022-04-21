Приоритет - тяжелое оружие. И его Украине пока мало, - Зеленский

"Пока мы поднимаем вопрос: чем защищать наше население? Население объединилось - это не мало. Но сейчас этого уже мало, чтобы противостоять такой большой армии. Что касается техники, то это многотысячная армия. Там тысячи танков, тысячи бронированной техники, артиллерии, ракет. Сейчас мы все стоим. Это живой забор. Но мы очень хотим, чтобы это не был живой забор из наших воинов, которых у нас не так много, но они все герои. Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно... Есть приоритеты. И пока их мало. Техники не хватает, говорю вам откровенно", - отметил Зеленский.

Отметим, также президент Украины заявил, что ждет скорой помощи от западных партнеров с поставками вооружений. поскольку впереди решающая битва за Донбасс.

Напомним, ранее стало известно, что Федеральное министерство обороны Германии по настоянию канцелярии исключило все тяжелое вооружение из списка военных поставок для Украины. Несмотря на то, что частные компании готовы поставить запрашиваемую технику в короткой и среднесрочной перспективе.

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