Пріоритет - дрони: Зеленський провів нараду з військовими та Міноборони

За його словами, держава планує наростити власне виробництво дронів, зокрема перехоплювачів і ударних моделей далекої дії.

"Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони. Щодо дронів - буде більше нашого власного виробництва", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, на нараді обговорили поточні контракти, замовлення та виробничі потужності. Він також повідомив, що планує провести переговори з міжнародними партнерами про нові інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

"Пріоритет - дрони, дрони-перехоплювачі, дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій", - зазначив президент.

Окремо Зеленський подякував українським розробникам безпілотників, які активно працюють над створенням перехоплювачів. Він наголосив, що ці технології мають критичне значення, адже Росія також нарощує безпілотну складову своїх ударів.

"Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію", - підсумував Зеленський.