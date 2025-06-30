Приоритет - дроны: Зеленский провел совещание с военными и Минобороны

По его словам, государство планирует нарастить собственное производство дронов, в частности перехватчиков и ударных моделей дальнего действия.

"Провел совещание сегодня с нашими военными, с министром обороны. Относительно дронов - будет больше нашего собственного производства", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, на совещании обсудили текущие контракты, заказы и производственные мощности. Он также сообщил, что планирует провести переговоры с международными партнерами о новых инвестициях в отечественное производство оружия.

"Приоритет - дроны, дроны-перехватчики, дроны для дальнобойных ударов. Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой", - отметил президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских разработчиков беспилотников, которые активно работают над созданием перехватчиков. Он отметил, что эти технологии имеют критическое значение, ведь Россия также наращивает беспилотную составляющую своих ударов.

"Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие", - подытожил Зеленский.