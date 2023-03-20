Пріоритет - артилерійські боєприпаси. Глава МЗС просить ЄС збільшити військову підтримку

"Найбільш пріоритетна потреба - це артилерійські боєприпаси. Йдеться не лише про кількість, але і про швидкість постачання. Чим швидше ми отримаємо якомога більше снарядів, тим більше життів буде збережено", - заявив Кулеба.

Також міністр привітав ініціативу європейських колег збільшити Європейський фонд миру на додаткові 2 мільярди євро для фінансування закупівель зброї та боєприпасів для України та поповнення запасів партнерів та подякував за пропозицію щодо спільної закупівлі боєприпасів.

"Україна вітає ініціативу укласти Угоду про спільну закупівлю боєприпасів між низкою європейських держав та Європейським оборонним агентством. Розраховуємо на її якнайшвидшу імплементацію та оперативне постачання боєприпасів для Збройних Сил України. Це стратегічний крок, який наблизить перемогу", - підкреслив Кулеба.

Своєю чергою глава МЗС закликав оперативно надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, танкові снаряди, протитанкові системи, далекобійну, високоточну зброю та інше обладнання.

"Навчання залишається важливим елементом. Закликаю посилити відповідні програми, аби у процесі тренування постійно перебували не менше десяти батальйонів українських військових", - зазначив Кулеба.

У підсумку глава МЗС зробив окремий акцент на важливості системного ремонту та виробництва зброї та підкреслив, що наступ Росії рано чи пізно втратить потенціал, тому важливо просто зараз надати українським захисникам максимальну кількість зброї та снарядів.

Нагадаємо, що сьогодні високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що країни ЄС у понеділок схвалять пропозицію про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Додамо, раніше повідомлялося, що Європейський союз цього тижня підпише спільний план закупівель боєприпасів для України. Мова йде про 155-мм снаряди.

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