Приоритет - артиллерийские боеприпасы. Глава МИД просит ЕС увеличить военную поддержку

"Самая приоритетная потребность - это артиллерийские боеприпасы. Речь идет не только о количестве, но и о скорости снабжения. Чем быстрее мы получим как можно больше снарядов, тем больше жизней будет сохранено", - заявил Кулеба.

Также министр приветствовал инициативу европейских коллег увеличить Европейский фонд мира на дополнительные 2 миллиарда евро для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины и пополнения запасов партнеров и поблагодарил за предложение о совместной закупке боеприпасов.

"Украина приветствует инициативу заключить Соглашение о совместной закупке боеприпасов между рядом европейских государств и Европейским оборонным агентством. Рассчитываем на ее скорейшую имплементацию и оперативную поставку боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Это стратегический шаг, который приблизит победу", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь глава МИД призвал оперативно предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, танковые снаряды, противотанковые системы, дальнобойное, высокоточное оружие и другое оборудование.

"Учеба остается важным элементом. Призываю усилить соответствующие программы, чтобы в процессе тренировки постоянно находились не менее десяти батальонов украинских военных", - отметил Кулеба.

В итоге глава МИД сделал особый акцент на важности системного ремонта и производства оружия и подчеркнул, что наступление России рано или поздно потеряет потенциал, поэтому важно прямо сейчас предоставить украинским защитникам максимальное количество оружия и снарядов.

Напомним, что сегодня высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что страны ЕС в понедельник одобрят предложение о совместной закупке боеприпасов для Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз на этой неделе подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины. Речь идет о 155-мм снарядах.

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