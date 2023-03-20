Боєприпаси від ЄС для України. Боррель закликав до підписання угоди

У ЄС мають схвалити домовленість щодо спільної закупівлі країнами блоку боєприпасів для України. Якщо відмовитися від цієї угоди, то це призведе до труднощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Взяв участь у відкритті Європейського гуманітарного форуму. Гуманітарні потреби досягли історичного максимуму, що посилюється агресією Росії в Україні. Нам потрібно розширити базу донорів, забезпечити повагу до міжнародного гуманітарного права і зміцнити потрійний зв’язок - гуманітарна допомога, розвиток і розбудова миру", - написав Боррель.

Також глава зовнішньополітичного відомства ЄС попередив, що якщо члени блоку не підпишуть сьогодні угоду про спільну закупівлю боєприпасів, то вони "зіткнуться з труднощами з постачаннями до Києва".



"Разом ми [міністри закордонних справ і оборони ЄС], я сподіваюся, завершимо угоду про надання боєприпасів Україні", - сказав Боррель журналістам напередодні переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз цього тижня підпише спільний план закупівель боєприпасів для України. Мова йде про 155-мм снаряди.

Додамо, також ЄС може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів для потреб України.

Втім, як пише FT, через дефіцит вибухових речовин Європа не може виробляти більше боєприпасів для України. Нарощення виробництва снарядів може зайняти близько трьох років.

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