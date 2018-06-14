После принятия закона о нацбезопасности в Раде подготовят новый закон о СБУ, - нардеп

Нардеп подчеркнул, что закон о реформировании СБУ должен быть подготовлен через полгода

После голосования за законопроект "О нацбезопасности" во втором чтении народные депутаты будут иметь полгода для разработки законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Андрей Левус, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что закон о реформировании СБУ должен быть подготовлен через полгода.

"Осталось около недели до принятия закона "О нацбезопасности". Далее у нас будет полгода на разработку закона "О СБУ" или новой редакции действующего закона. То есть у нас есть возможность поработать над тем, чтобы учесть украинскую специфику войны и рекомендации международных партнеров для того, чтобы выйти на качественный документ", - сообщил Левус.

Он также предостерег, что во время разработки законопроекта о реформировании СБУ нельзя делать такие ошибки, как в законе "О высшем антикоррупционном суде".

Напомним, ранее сегодня глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит НАТО понимание структуры правоохранительных органов в Украине.