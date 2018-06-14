Після ухвалення закону про нацбезпеку в Раді підготують новий закон про СБУ, - нардеп

Нардеп наголосив, що закон про реформування СБУ має бути підготовлено через півроку

Після голосування за законопроект "Про нацбезпеку" у другому читанні народні депутати матимуть півроку для розробки законопроекту про реформування Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомив голова підкомітету з питань державної безпеки комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, народний депутат Андрій Левус, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що закон про реформування СБУ має бути підготовлено через півроку.

"Залишилось близько тижня до ухвалення закону "Про нацбезпеку". Далі у нас буде півроку на розробку закону "Про СБУ" чи нової редакції діючого закону. Тобто у нас є можливість попрацювати над тим, щоб врахувати українську специфіку війни та рекомендації міжнародних партнерів для того, щоб вийти на якісний документ", - повідомив Левус.

Він також застеріг, що під час розробки законопроекту про реформування СБУ не можна робити такі помилки, як у законі "Про вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, раніше сьогодні голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що ухвалення закону про нацбезпеку надасть НАТО розуміння структури правоохоронних органів в Україні.