Принятие закона об антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко

По словам президента, возрастет доверие к Украине со стороны иностранных инвесторов

Принятие законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в зале парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня 7 июня. Я думаю, что именно сегодняшний день с принятием этого законопроекта даст нам огромные возможности по повышению кредитного рейтинга Украины, увеличение доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечение экономического роста. Ключевая позиция - доверие людей", - заявил Порошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон об антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины.