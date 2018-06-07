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Интервью

Принятие закона об антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:09
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, возрастет доверие к Украине со стороны иностранных инвесторов

Принятие законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в зале парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня 7 июня. Я думаю, что именно сегодняшний день с принятием этого законопроекта даст нам огромные возможности по повышению кредитного рейтинга Украины, увеличение доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов, обеспечение экономического роста. Ключевая позиция - доверие людей", - заявил Порошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон об антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Порошенко Петр, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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