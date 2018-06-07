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Ухвалення закону про антикорупційний суд підвищить кредитний рейтинг країни, - Порошенко

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:09
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, зросте довіра до України з боку іноземних інвесторів

Ухвалення законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" надасть Україні можливості підвищення кредитного рейтингу. Про це заявив президент України Петро Порошенко у залі парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні 7 червня. Я думаю, що саме сьогоднішній день з прийняттям цього законопроекту надасть нам величезні можливості щодо підвищення кредитного рейтингу України, збільшення довіри до України з боку іноземних інвесторів, забезпечення економічного зростання. Ключова позиція - довіра людей", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що парламент повинен прийняти закон про антикорупційний суд не для Міжнародного валютного фонду (МВФ), а для України.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Порошенко Петро, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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