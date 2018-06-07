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Порошенко: Рада должна принять законопроект об антикоррупционном суде не для МВФ, а для Украины

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:00
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Проект закона полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии

Президент Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон об антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины. Об этом он сказал во время своего выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы его принимаем не для МВФ, не для ЕС или США. Наша с вами мотивация - мы его принимаем для Украины. Для того, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией", - сказал глава государства.

По его словам, проект закона полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии.

"Большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов. Вопроса создавать ее или нет - не было. Я хочу подчеркнуть, что тот вариант, который предложен комитетом, полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии", - заявил Порошенко.

Напомним, спорная поправка к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Порошенко Петр, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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