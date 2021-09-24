Принятие в Украине закона об олигархах стало шагом вперед, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии отметили решимость президента Владимира Зеленского обратить внимание на "глубоко укорененное влияние корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины".

"Отмечаем принятие во втором чтении Верховной радой 23 сентября законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Это шаг вперед", - заявила Писонеро.

Она также добавила, что в Еврокомиссии ожидают выполнения норм закона, которое будет решительным и юридически обоснованным.

В Еврокомиссии добавляют, что "кроме реализации принятого закона, необходимы дополнительные шаги, в частности, для закрытия институциональных пробелов в Украине, для достижения желаемого эффекта деолигархизации".