Ухвалення в Україні закону про олігархів стало кроком уперед, - Єврокомісія

Європейська комісія вітає ухвалення Верховною радою у другому читанні закону про олігархів. Таке рішення стало для України кроком уперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Ани Пісонеро, яку цитує "Радіо Свобода".
В Єврокомісії відзначили рішучість президента Володимира Зеленського звернути увагу на "глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України".
"Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед", - заявила Пісонеро.
Вона також додала, що в Єврокомісії очікують на виконання норм закону, яке буде рішучим та юридично обґрунтованим.
У Єврокомісії додають, що "крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації".
Нагадаємо, напередодні Верховна рада прийняла закон про олігархів.
Президент Володимир Зеленський відреагував на це, заявивши, що олігархічної влади в Україні більше не буде.