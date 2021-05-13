Принятие проекта о промзагрязнении оставит без работы целые города в Украине, - нардеп

Принятие законопроекта о промышленных выбросах уничтожит целые отрасли, а жители городов останутся без работы и средств к существованию.

"Такой закон принимать категорически нельзя. Вы убьете коксохимию, а потом будете покупать кокс у кого? У китайцев, у русских для того, чтобы обеспечить нашу металлургию", - сказал Магомедов.

По его словам, чтобы соответствовать нормам предложенного властью законопроекта, предприятия вынуждены будут останавливаться. В результате этого тысячи жителей моногородов останутся без работы.

"Нам, по сути, чтобы соответствовать европейским нормам выбросов, придется просто останавливать батареи. В этом случае у людей, например, в городе Авдеевка, где работает восемь коксовых батарей, будет только один выбор: соглашаться с вашим законом и останавливать эти батареи. А потом - думать о том, что есть. Потому что в городе Авдеевка один завод, который обеспечивает существование этого города", - объяснил Магомедов.