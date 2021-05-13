Прийняття проекту про промзабруднення залишить без роботи цілі міста в Україні, - нардеп
Прийняття законопроекту про промислові викиди знищить цілі галузі, а жителі міст залишаться без роботи і засобів до існування.
Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.
"Такий закон приймати категорично не можна. Ви вб'єте коксохімію, а потім будете купувати кокс у кого? У китайців, у росіян для того, щоб забезпечити нашу металургію", - сказав Магомедов.
За його словами, щоб відповідати нормам запропонованого владою законопроекту, підприємства змушені будуть зупинятися. В результаті цього тисячі жителів моногородов залишаться без роботи.
"Нам, по суті, щоб відповідати європейським нормам викидів, доведеться просто зупиняти батареї. У цьому випадку у людей, наприклад, в місті Авдіївка, де працює вісім коксових батарей, буде тільки один вибір: погоджуватися з вашим законом і зупиняти ці батареї. А потім-думати про те, що є. Тому що в місті Авдіївка один завод, який забезпечує існування цього міста", - пояснив Магомедов.
Нагадаємо, раніше заступник секретаря Ради безпеки і оборони (РНБО) Олексій Соловйов заявив, що проект закону № 4167 загрожує економічній безпеці України.
За його словами, підприємства будуть змушені провести модернізацію на останні гроші, або залишити виробництво, але обидва ці варіанти залишають без надійної заробітної плати українців, що неприпустимо.
У свою чергу в Європейській Бізнес Асоціації відзначили, що Україні слід застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на впровадження екотехнологій, а також запропонувати фінансові стимули.