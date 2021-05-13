Прийняття проекту про промзабруднення залишить без роботи цілі міста в Україні, - нардеп

"Такий закон приймати категорично не можна. Ви вб'єте коксохімію, а потім будете купувати кокс у кого? У китайців, у росіян для того, щоб забезпечити нашу металургію", - сказав Магомедов.

За його словами, щоб відповідати нормам запропонованого владою законопроекту, підприємства змушені будуть зупинятися. В результаті цього тисячі жителів моногородов залишаться без роботи.

"Нам, по суті, щоб відповідати європейським нормам викидів, доведеться просто зупиняти батареї. У цьому випадку у людей, наприклад, в місті Авдіївка, де працює вісім коксових батарей, буде тільки один вибір: погоджуватися з вашим законом і зупиняти ці батареї. А потім-думати про те, що є. Тому що в місті Авдіївка один завод, який забезпечує існування цього міста", - пояснив Магомедов.