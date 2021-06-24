Принятие налогового законопроекта значительно ухудшит инвестиционный климат в Украине, - "АрселорМиттал"

Принятие изменений в налоговое законодательство (законопроект №5600) заставит инвесторов пересмотреть инвестиционную политику в отношении Украины.
Об этом заявил глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко.
"В рамках мировой группы компании "Арселор Миттал" понятно, что каждая страна, каждое предприятие пытается получить больше средств для модернизации, для саморазвития. Мы тоже. У нас существуют инвестиционные планы, мы в значительной мере уже модернизировали собственное предприятие и продолжаем эту модернизацию. А эти изменения показывают, что в Украине изменился инвестиционный климат, и он точно не станет лучше, если этот закон будет имплементирован - частично ли, полностью ли", - рассказал Ткаченко.
По его словам, в случае, если законопроект №5600 будет принят, компания будет решать, стоит ли инвестировать в Украину и сколько, ведь власть постоянно меняет законодательство.
Он также напомнил, что против принятия этого законопроекта выступили все бизнес-ассоциации, отметив, что он является неприемлемым.
"Например, в письменном виде утвержденная мнение Американской торговой палаты в отношении этого законопроекта - что все пункты проекта, все предложенные изменения подлежат большой дискуссии. Они не соглашаются ни с одним пунктом предложенным", - сказал Ткаченко.
По его словам, сейчас для металлургической отрасли мировая конъюнктура является благоприятной и вследствие этого предприятие сейчас существенно увеличило налоговые платежи в бюджет. Это лишь подтверждает, что для обеспечения наполнения бюджета власти не нужно повышать налоги.
Зато рост доходов дает возможность бизнесу инвестировать в модернизацию и развитие, в другие проекты в Украине, в частности социальные.
"Если сравнить даже уплаченные налоги нашим предприятием год назад и сколько мы платим сейчас, мы платим вдвое больше, чем в прошлом году. Почему? Именно из-за того, что финансовая ситуация стала лучше. Ничего не меняя в налогообложении, мы платим гораздо больше, потому что появилась такая возможность, и мы в соответствии с действующим законодательством существенно увеличили свои платежи. И это дает возможности для модернизации, для каких-то других проектов, для социальных проектов", - пояснил Ткаченко.
Напомним, накануне компания "АрселорМиттал" заявила о намерении инвестировать в производственные мощности в Украине 1 миллиард долларов.
Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.
В то же время член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.
Как известно, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной раде законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.