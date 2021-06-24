Ухвалення податкового законопроекту значно погіршить інвестиційний клімат в Україні, - "АрселорМіттал"

"В рамках групи світової компанії "Арселор Міттал" зрозуміло, що кожна країна, кожне підприємство намагається отримати більше коштів для модернізації, для саморозвитку. Ми також. У нас існують інвестиційні плани, ми значною мірою вже модернізували власне підприємство і продовжуємо цю модернізацію. А ці зміни показують, що в Україні змінився інвестиційний клімат, і він точно не стане кращим, якщо цей закон буде імплементований - чи частково, чи повністю", - розповів Ткаченко.

За його словами, у разі, якщо законопроект №5600 буде ухвалено, компанія вирішуватиме, чи варто інвестувати в Україну і скільки, адже влада постійно змінює законодавство.

Він також нагадав, що проти ухвалення цього законопроекту виступили всі бізнес-асоціації, наголосивши, що він є неприйнятним.

"Наприклад, письмово затверджена думка Американської торговельної палати щодо цього законопроєкту - що всі пункти проєкту, всі запропоновані зміни підлягають великій дискусії. Вони не погоджуються з жодним пунктом запропонованим", - сказав Ткаченко.

За його словами, наразі для металургійної галузі світова кон’юнктура є сприятливою і внаслідок цього підприємство нині суттєво збільшило податкові платежі до бюджету. Це лише підтверджує, що для забезпечення наповнення бюджету владі не потрібно підвищувати податки.

Натомість зростання доходів дає можливість бізнесу інвестувати у модернізацію та розвиток, в інші проекти в Україні, зокрема соціальні.

"Якщо порівняти навіть сплачені податки нашим підприємством рік тому і скільки ми платимо зараз, ми платимо вдвічі більше, ніж торік. Чому? Саме з-за того, що фінансова ситуація стала краща. Нічого не змінюючи в оподаткуванні, ми платимо набагато більше, тому що з’явилася така можливість, і ми відповідно до чинного законодавства суттєво збільшили свої платежі. І це дає можливості для модернізації, для якихось інших проектів, для соціальних проектів", - пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, напередодні компанія "АрселорМіттал" заявила про намір інвестувати у виробничі потужності в Україні 1 мільярд доларів.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Як відомо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній раді законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.