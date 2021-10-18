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Приняли к сведению: в НАТО отреагировали на заявление Лаврова о сворачивании миссии России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о прекращении работы российской миссии в НАТО приняли к сведению. Однако, отметили в Альянсе, официальных сообщений по этим вопросам не поступало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Мы приняли к сведению комментарии министра Лаврова к средствам массовой информации", - цитирует журналист пресс-секретаря НАТО Оану Лунджеску.

При этом она отметила, что НАТО пока не получала никаких официальных сообщений по поднятым главой российского МИДа вопросам.

Напомним, сегодня Лавров заявил, что Москва проинформировала НАТО о приостановке работы российской миссии при Альянсе с 1 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что НАТО приняло решение выслать восемь сотрудников миссии РФ из-за их враждебной деятельности.

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НАТОЛавров