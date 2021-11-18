Приняли к сведению: МИД Франции отреагировал на публикацию переписки по "Нормандии"

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России (Сергея - ред.) Лаврова обнародовать нашу переписку", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД назвали публикацию переписки противоречащей дипломатическим правилам и обычаям. Подчеркивается, что Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров в нормандском формате на основе минских соглашений. Париж и Берлин выдвинули несколько конкретных предложений для этой встречи на уровне министров иностранных дел.

"Эта встреча была согласована между канцлером (Германии Ангелой - ред.) Меркель, президентом (Франции Эмманюэлем - ред.) Макроном и российским лидером (Владимиром - ред.) Путиным в октябре", - отмечается в релизе.

При этом, подчеркнули в ведомстве, Россия отказалась участвовать в этой встрече. МИД Франции призвал российскую сторону вернуться к переговорам и продолжить обсуждение в уже утвержденных форматах и ​​в соответствии с согласованными принципами.