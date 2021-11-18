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Приняли к сведению: МИД Франции отреагировал на публикацию переписки по "Нормандии"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел (МИД) Франции приняло к сведению публикацию Россией дипломатической переписки по подготовке нормандской встречи на уровне министров. В ведомстве призвали Москву вернуться к переговорам в утвержденных форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России (Сергея - ред.) Лаврова обнародовать нашу переписку", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД назвали публикацию переписки противоречащей дипломатическим правилам и обычаям. Подчеркивается, что Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров в нормандском формате на основе минских соглашений. Париж и Берлин выдвинули несколько конкретных предложений для этой встречи на уровне министров иностранных дел.

"Эта встреча была согласована между канцлером (Германии Ангелой - ред.) Меркель, президентом (Франции Эмманюэлем - ред.) Макроном и российским лидером (Владимиром - ред.) Путиным в октябре", - отмечается в релизе.

При этом, подчеркнули в ведомстве, Россия отказалась участвовать в этой встрече. МИД Франции призвал российскую сторону вернуться к переговорам и продолжить обсуждение в уже утвержденных форматах и ​​в соответствии с согласованными принципами.

Напомним, ранее МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке нормандской встречи министров. В письмах российская сторона навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал публикацию Россией дипломатической переписки "добиванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.

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ФранцияРоссийская ФедерацияНормандский формат