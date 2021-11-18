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Взяли до відома: МЗС Франції відреагувало на публікацію листування по "Нормандії"

Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Франції взяло до відома публікацію Росією дипломатичного листування з підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. У відомстві закликали Москву повернутися до переговорів у затверджених форматах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Лаврова оприлюднити наше листування", - йдеться в повідомленні відомства.

У МЗС назвали публікацію листування таким, що суперечить дипломатичним правилам і звичаям. Підкреслюється, що Німеччина і Франція протягом декількох місяців працювали над продовженням переговорів у нормандському форматі на основі мінських угод. Париж і Берлін висунули кілька конкретних пропозицій для цієї зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

"Ця зустріч була узгоджена між канцлером (Німеччини Ангелою - ред.) Меркель, президентом (Франції Емманюелем - ред.) Макроном і російським лідером (Володимиром - ред.) Путіним у жовтні", - наголошується в релізі.

При цьому, підкреслили у відомстві, Росія відмовилася брати участь у цій зустрічі. МЗС Франції закликало російську сторону повернутися до переговорів і продовжити обговорення у вже затверджених форматах і відповідно до узгоджених принципів.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки нормандської зустрічі міністрів. У листах російська сторона нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав публікацію Росією дипломатичного листування "добиванням нормандського формату" і не зацікавленістю в його розвитку.

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