Посадка самолета Ryanair в Беларуси: в Польше обнародовали запись разговора диспетчера и пилота

На записи слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру что необходимо отвечать на вопросы пилота.

В разговоре с пилотом диспетчер заявил о взрывчатке на борту самолета и обязал его приземлиться в Минске. Впрочем, когда пилот начал задавать уточняющие вопросы - можно услышать голос другого лица, которого в Польше назвали "офицером белорусских служб".

Тот же человек приказывает диспетчеру сказать летчику о коде опасности "красный" и рекомендации посадить самолет в Минске.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Инцидент произошел 23 мая. Самолет Boeing 737 следовал по маршруту Афины - Вильнюс. Во время полета пилот получил сообщение о якобы минировании и "совете" приземлиться в Минске.

После приземления, всех пассажиров высадили и провели в здание аэропорта для осмотра. Среди них был и главный редактор NEXTA Роман Протасевич, которого еще в 2020 году объявили в Беларуси в розыск.

В тот же день белорусские силовики задержали Протасевича и девушку Софию Сапегу.

После проверки самолета и пассажиров взрывное устройство не обнаружено. Еще тогда глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал этот инцидент "пиратством, финансируемым государством".

"Похоже, намерение власти было забрать журналиста и его спутницу... мы считаем, что в аэропорту тоже были агенты КГБ", - отметил О'Лири.