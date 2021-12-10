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Посадка самолета Ryanair в Беларуси: в Польше обнародовали запись разговора диспетчера и пилота

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Пятница 10 декабря 2021 19:01
Посадка самолета Ryanair в Беларуси: в Польше обнародовали запись разговора диспетчера и пилота Фото: в Польше обнародовали запись диспетчера и пилот (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Цього року 23 травня авиалайнер компании Ryanair принудительно посадили в Минске. Польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Zerkalo.

На записи слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру что необходимо отвечать на вопросы пилота.

В разговоре с пилотом диспетчер заявил о взрывчатке на борту самолета и обязал его приземлиться в Минске. Впрочем, когда пилот начал задавать уточняющие вопросы - можно услышать голос другого лица, которого в Польше назвали "офицером белорусских служб".

Тот же человек приказывает диспетчеру сказать летчику о коде опасности "красный" и рекомендации посадить самолет в Минске.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

  • Инцидент произошел 23 мая. Самолет Boeing 737 следовал по маршруту Афины - Вильнюс. Во время полета пилот получил сообщение о якобы минировании и "совете" приземлиться в Минске.
  • После приземления, всех пассажиров высадили и провели в здание аэропорта для осмотра. Среди них был и главный редактор NEXTA Роман Протасевич, которого еще в 2020 году объявили в Беларуси в розыск.
  • В тот же день белорусские силовики задержали Протасевича и девушку Софию Сапегу.
  • После проверки самолета и пассажиров взрывное устройство не обнаружено. Еще тогда глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал этот инцидент "пиратством, финансируемым государством".

"Похоже, намерение власти было забрать журналиста и его спутницу... мы считаем, что в аэропорту тоже были агенты КГБ", - отметил О'Лири.

  • Позже выяснилось, что лайнер посадили в Минск именно по указанию Александра Лукашенко. Также он приказал поднять в небо истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета.
  • Протасевич со своей стороны рассказывал, что еще перед вылетом в Афинах за ним следил русскоязычный мужчина. Последний попробовал сфотографировать документы главного редактора NEXTA.
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