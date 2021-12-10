Посадка літака Ryanair в Білорусі: у Польщі оприлюднили запис розмови диспетчера та пілота

Цього року 23 травня авіалайнер компанії Ryanair примусово посадили у Мінську. Польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера й пілота.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Zerkalo .

На записі чутно третій голос, який підказує диспетчеру що необхідно відповідати на питання пілота.

У розмові з пілотом диспетчер заявив про вибухівку на борту літака й зобов’язав його приземлитися у Мінську. Втім, коли пілот почав ставити уточнюючі питання - можна почути голос іншої особи, яку у Польщі назвали "офіцером білоруських служб".

Той самий чоловік наказує диспетчеру сказати льотчику про код небезпеки "червоний" й рекомендацію посадити літак у Мінську.

Що відомо про екстрену посадку літака Ryanair у Мінську

Інцидент стався 23 травня. Літак Boeing 737 прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс. Під час польоту пілот отримав повідомлення про, нібито, мінування й "пораду" приземлитися у Мінську.

Після приземлення, усіх пасажирів висадили й провели до будівлі аеропорту для огляду. Серед них був й головний редактор NEXTA Роман Протасевич, якого ще у 2020 році оголосили у Білорусі у розшук.

Того ж дня білоруські силовики затримали Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Після перевірки літака й пасажирів вибуховий пристрій не було виявлено. Ще тоді голова компанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав цей інцидент "піратством, яке фінансується державою".

"Схоже, намір влади був забрати журналіста та його супутницю... ми вважаємо, що в аеропорту також були агенти КДБ", - відзначив О’Лірі.