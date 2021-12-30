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Принципиальный момент. В "СН" назвали причину провалов законов об оружии

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раде назвали причину провалов законов об оружии в прошлом году. Народные избранники выступают категорически против легализации пистолетов, то есть короткоствольного огнестрельного оружия.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в "Слуге народа", говорится в материале "Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие".

И речь тут даже не идет об их ношении или хранении дома в сейфе.

"Это такая принципиальная позиция. Мы, конечно, могли бы "упереться рогам" и снова и снова вносить в законопроект вопрос короткостволов. Но в итоге решено было пойти другим путем", - объяснил собеседник из "СН".

Напомним, в Раде рассказали, когда могут рассмотреть новый закон о праве украинцев на оружие.

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