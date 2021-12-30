Принциповий момент. У "СН" назвали причину провалів законів про зброю

У Раді назвали причину провалів законів про зброю минулого року. Народні обранці виступають категорично проти легалізації пістолетів, тобто короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в "Слузі народу", йдеться в матеріалі " Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю ".

І мова тут навіть не йде про їх носіння або зберіганні будинку в сейфі.

"Це така принципова позиція. Ми, звичайно, могли б "впертися рогам" і знову і знову вносити в законопроект питання короткостволів. Але в підсумку вирішено було піти іншим шляхом", - пояснив співрозмовник з "СН".