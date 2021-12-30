Принциповий момент. У "СН" назвали причину провалів законів про зброю

У Раді назвали причину провалів законів про зброю минулого року. Народні обранці виступають категорично проти легалізації пістолетів, тобто короткоствольної вогнепальної зброї.
Про це повідомило джерело РБК-Україна в "Слузі народу", йдеться в матеріалі "Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю".
І мова тут навіть не йде про їх носіння або зберіганні будинку в сейфі.
"Це така принципова позиція. Ми, звичайно, могли б "впертися рогам" і знову і знову вносити в законопроект питання короткостволів. Але в підсумку вирішено було піти іншим шляхом", - пояснив співрозмовник з "СН".