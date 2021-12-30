ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Принципиальный момент. В "СН" назвали причину провалов законов об оружии

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 09:45
Принципиальный момент. В "СН" назвали причину провалов законов об оружии Фото: в Раде назвали причину провалов законов об оружии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раде назвали причину провалов законов об оружии в прошлом году. Народные избранники выступают категорически против легализации пистолетов, то есть короткоствольного огнестрельного оружия.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в "Слуге народа", говорится в материале "Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие".

И речь тут даже не идет об их ношении или хранении дома в сейфе.

"Это такая принципиальная позиция. Мы, конечно, могли бы "упереться рогам" и снова и снова вносить в законопроект вопрос короткостволов. Но в итоге решено было пойти другим путем", - объяснил собеседник из "СН".

Напомним, в Раде рассказали, когда могут рассмотреть новый закон о праве украинцев на оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Оружие в Украине
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Право на защиту. Когда и для кого в Украине легализируют огнестрельное оружие