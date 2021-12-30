ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Принциповий момент. У "СН" назвали причину провалів законів про зброю

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 грудня 2021 09:45
Принциповий момент. У "СН" назвали причину провалів законів про зброю Фото: у Раді назвали причину провалів законів про зброю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У Раді назвали причину провалів законів про зброю минулого року. Народні обранці виступають категорично проти легалізації пістолетів, тобто короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в "Слузі народу", йдеться в матеріалі "Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю".

І мова тут навіть не йде про їх носіння або зберіганні будинку в сейфі.

"Це така принципова позиція. Ми, звичайно, могли б "впертися рогам" і знову і знову вносити в законопроект питання короткостволів. Але в підсумку вирішено було піти іншим шляхом", - пояснив співрозмовник з "СН".

Нагадаємо, у Раді розповіли, коли можуть розглянути новий закон про право українців на зброю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Зброя в Україні
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю