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"Принцип салямі". Кулеба розповів, як протидіяти Росії в ООН

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Говорячи про відкриття злочинів Росії потрібно використовувати "принцип салямі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час дискусії, організованої Chatham House.

"Потрібно застосувати "принцип салямі". І перший "відріз салямі" має показувати простий факт, що президентство РФ у Радбезі ООН - це найбільше порушення у 21му столітті", - зазначив міністр.

За його словами наразі необхідно показати правду, яким чином Росія туди потрапила і як саме вона досі там утрималась.

"Другий "відріз" має показати, що Росію треба ділити. Я думаю, що це можливо", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба повідомив, що якщо Росія все ж буде головувати в Раді безпеки ООН з 1 квітня, то її потрібно процедурно загнати в кут та не дати можливість просувати хибні наративи про війну проти України.

Зазначимо, що Україна проводила консультації з постійними членами Радбезу, щоб не допустити російського головування.

Кулеба також назвав головування Росії в Радбезі "злим жартом".

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