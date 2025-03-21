Принц Вільям відвідав війська Британії в Естонії: посидів в танку біля кордону з РФ

Принц Вільям прибув до Естонії, щоб підтримати британських військових, які беруть участь у найбільшому закордонному розгортанні армії Британії. Їхня місія - захищати балтійську державу від потенційної загрози з боку Росії.

Під час візиту принц зустрівся з солдатами, поспілкувався з ними та ознайомився з військовою технікою, яка охороняє східний фланг НАТО.

Фото: Вільям, принц Уельський (x.com/KensingtonRoyal)

Одним із найяскравіших моментів став його вигляд у камуфляжній формі на танку "Челленджер-2" та бойовій броньованій машині. Це стало символом підтримки Британією союзників і готовності стримувати будь-яку агресію.

"Тренування разом з полком "Мерсіан" в Естонії, відточування життєво важливих навичок для дій в екстремальних умовах. Від польових тренувань до експлуатації систем озброєння - це розгортання є ключовим! Дуже приємно бачити відданість і досвід наших військ в дії", - наголосив принц Вільям.