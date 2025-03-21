Принц Уильям посетил войска Британии в Эстонии: посидел в танке у границы с РФ

Принц Уильям прибыл в Эстонию, чтобы поддержать британских военных, которые участвуют в крупнейшем зарубежном развертывании армии Британии. Их миссия - защищать балтийское государство от потенциальной угрозы со стороны России.

Во время визита принц встретился с солдатами, пообщался с ними и ознакомился с военной техникой, которая охраняет восточный фланг НАТО.

Фото: Уильям, принц Уэльский (x.com/KensingtonRoyal)

Одним из самых ярких моментов стал его вид в камуфляжной форме на танке "Челленджер-2" и боевой бронированной машине. Это стало символом поддержки Британией союзников и готовности сдерживать любую агрессию.

"Тренировки вместе с полком "Мерсиан" в Эстонии, оттачивание жизненно важных навыков для действий в экстремальных условиях. От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения - это развертывание является ключевым! Очень приятно видеть преданность и опыт наших войск в действии", - подчеркнул принц Уильям.