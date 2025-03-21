Принц Уильям посетил войска Британии в Эстонии: посидел в танке у границы с РФ

Британский принц Уильям посетил войска своей страны, базирующиеся в Эстонии. Во время визита он даже посидел в танке у границы с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и заявление принца Уэльского.
Принц Уильям прибыл в Эстонию, чтобы поддержать британских военных, которые участвуют в крупнейшем зарубежном развертывании армии Британии. Их миссия - защищать балтийское государство от потенциальной угрозы со стороны России.
Во время визита принц встретился с солдатами, пообщался с ними и ознакомился с военной техникой, которая охраняет восточный фланг НАТО.
Одним из самых ярких моментов стал его вид в камуфляжной форме на танке "Челленджер-2" и боевой бронированной машине. Это стало символом поддержки Британией союзников и готовности сдерживать любую агрессию.
"Тренировки вместе с полком "Мерсиан" в Эстонии, оттачивание жизненно важных навыков для действий в экстремальных условиях. От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения - это развертывание является ключевым! Очень приятно видеть преданность и опыт наших войск в действии", - подчеркнул принц Уильям.
Напомним, что ранее сегодня украинские военные-поэты осуществили мощный жест благодарности Великобритании за ее непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.
Пятеро талантливых художников, которые сегодня защищают страну на передовой или не так давно носили военную форму, вместе прочитали культовое стихотворение Уильяма Эрнеста Хенли "Непокоренный".
Мы также писали, что не так давно премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
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