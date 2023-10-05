Приниження ПСЖ, історичне досягнення Шахтаря: результати Ліги чемпіонів 4 жовтня

4 жовтня відбулися матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з них Шахтар здійснив неймовірний камбек і переміг бельгійський Антверпен. Але не лише "гірники" приємно здивували вболівальників і любителів футболу.
З якими рахунками закінчилися всі матчі ігрового дня, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляції поєдинків.
Група Е
Селтік - Лаціо - 1:2
На 90+6 хвилині Педро подарував італійцям, які поступалися за ходом матчу, перемогу.
Атлетіко Мадрид - Феєнорд - 3:2
Альваро Мората, який зробив дубль і допоміг іспанцям не просто "відскочити", а й здобути важливі три очки, заслужено отримав звання "гравець матчу".
Альваро Мората (фото: twitter.com/ChampionsLeague)
Група F
Ньюкасл - ПСЖ - 4:1
Ньюкасл продовжує радувати вболівальників, які дуже скучили за змаганнями найвищого європейського рівня. Англійці просто принизили французького гранда на своєму полі.
Фанати Ньюкасла стали свідками справнього дива (фото: twitter.com/ChampionsLeague)
Боруссія Д - Мілан - 0:0
Рівна гра - і закономірний результат.
Група G
РБ Лейпциг - Манчестер Сіті - 1:3
"Містяни" прогнозовано (хоч і не без складнощів) перемогли німецький клуб. Для розуміння: загальна кількість ударів по воротах наприкінці матчу сягала співвідношення 3:18 на користь Сіті.
Црвена Звезда - Янг Бойз - 2:2
Сербам вдалося врятувати нічийний результат лише на 89 хвилині.
Група H
Антверпен - Шахтар - 2:3
Шахтар став третім українським клубом після Динамо і Дніпра, яким вдалося здійснити камбек у єврокубках! Дубль Сікана і гол зі штрафного Ракицького допомогли "гірникам" закріпитися на третій сходинці турнірної таблиці, яка дає право продовжвати виступи у Лізі Європи.
Шахтар переміг на виїзді (фото: twitter.com/ChampionsLeague)
Порту - Барселона - 0:1
Ферран Торрес засмутив португальців. Його удар виявився єдиним влучним в матчі, зате вивів каталонців на перше місце групи. З приємного - Гаві отримав червону картку, а тому не зіграє проти Шахтаря в наступному турі.
Результати матчів ЛЧ 4 жовтня (twitter.com/ChampionsLeague)
Раніше ми писали про те, як закінчилися матчі першого дня 2 туру Ліги чемпіонів.
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