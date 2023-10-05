Приниження ПСЖ, історичне досягнення Шахтаря: результати Ліги чемпіонів 4 жовтня

Результати матчів Ліги чемпіонів 3 жовтня

Група Е

Селтік - Лаціо - 1:2

На 90+6 хвилині Педро подарував італійцям, які поступалися за ходом матчу, перемогу.

Атлетіко Мадрид - Феєнорд - 3:2

Альваро Мората, який зробив дубль і допоміг іспанцям не просто "відскочити", а й здобути важливі три очки, заслужено отримав звання "гравець матчу".

Альваро Мората (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Група F

Ньюкасл - ПСЖ - 4:1

Ньюкасл продовжує радувати вболівальників, які дуже скучили за змаганнями найвищого європейського рівня. Англійці просто принизили французького гранда на своєму полі.

Фанати Ньюкасла стали свідками справнього дива (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Боруссія Д - Мілан - 0:0

Рівна гра - і закономірний результат.

Група G

РБ Лейпциг - Манчестер Сіті - 1:3

"Містяни" прогнозовано (хоч і не без складнощів) перемогли німецький клуб. Для розуміння: загальна кількість ударів по воротах наприкінці матчу сягала співвідношення 3:18 на користь Сіті.

Црвена Звезда - Янг Бойз - 2:2

Сербам вдалося врятувати нічийний результат лише на 89 хвилині.

Група H

Антверпен - Шахтар - 2:3

Шахтар став третім українським клубом після Динамо і Дніпра, яким вдалося здійснити камбек у єврокубках! Дубль Сікана і гол зі штрафного Ракицького допомогли "гірникам" закріпитися на третій сходинці турнірної таблиці, яка дає право продовжвати виступи у Лізі Європи.

Шахтар переміг на виїзді (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Порту - Барселона - 0:1

Ферран Торрес засмутив португальців. Його удар виявився єдиним влучним в матчі, зате вивів каталонців на перше місце групи. З приємного - Гаві отримав червону картку, а тому не зіграє проти Шахтаря в наступному турі.

Результати матчів ЛЧ 4 жовтня (twitter.com/ChampionsLeague)