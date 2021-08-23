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Не принимают паспорт в "Дие": куда необходимо обращаться

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным. Стало известно, куда необходимо обращаться если у гражданина отказываются принимать цифровую версию документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как отмечают в ведомстве, в таком случае необходимо обратиться в службу поддержки (chat.diia.gov.ua).

При обращении надо указать где именно возникла проблема и при каких обстоятельствах.

Кроме этого в Минцифре добавляют, что для украинцев создан единый портал, где собраны инструкции по работе и использованию цифровых документов - paperless.diia.gov.ua.

"Там вы сможете найти все - от авторизации в приложении или на портале до получения электронной подписи. Там будут появляться новые инструкции, как только будут запускаться новые электронные услуги", - добавляют в ведомстве.

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УкраинаДия