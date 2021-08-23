Не принимают паспорт в "Дие": куда необходимо обращаться

Как отмечают в ведомстве, в таком случае необходимо обратиться в службу поддержки (chat.diia.gov.ua).

При обращении надо указать где именно возникла проблема и при каких обстоятельствах.

Кроме этого в Минцифре добавляют, что для украинцев создан единый портал, где собраны инструкции по работе и использованию цифровых документов - paperless.diia.gov.ua.

"Там вы сможете найти все - от авторизации в приложении или на портале до получения электронной подписи. Там будут появляться новые инструкции, как только будут запускаться новые электронные услуги", - добавляют в ведомстве.