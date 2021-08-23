Не приймають паспорт у "Дії": куди необхідно звертатися

Як зазначають у відомстві, в такому випадку необхідно звернутися до служби підтримки (chat.diia.gov.ua).

При зверненні треба вказати, де саме виникла проблема і за яких обставин.

Крім цього у Мінцифрі додають, що для українців створений єдиний портал, де зібрані інструкції щодо роботи та використання цифрових документів - paperless.diia.gov.ua.

"Там ви зможете знайти все - від авторизації в застосунку чи на порталі до отримання електронного підпису. Там з’являтимуться нові інструкції, як тільки запускатимуться нові електронні послуги", - додають у відомстві.