Принесе нові інвестиції. Кабмін схвалив меморандум із компанією групи Світового банку

Уряд схвалив проект меморандуму з міжнародною фінансовою корпорацією, яка входить до групи Світового банку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Його підписання у майбутньому дозволить спільно визначати та працювати над фінансуванням проектів державно-приватного партнерства у різних сферах економіки. Йдеться про проекти в енергетиці, інфраструктурі та інших галузях. Очікується, що підписання меморандуму принесе Україні додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та посилить економіку країни.