Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них - в Криму та на Донбасі

Кабінет міністрів передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 14 жовтня 2022 р. № 910-р.

Згідно з документом, до Фонду держмайна передаються 874 підприємств, частина з яких перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед підприємств в окупованому Криму державний концерн "Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра", Державне підприємство "Завод шампанських вин "Новий світ", Національний інститут винограду і вина "Магарач" та інші. Крім того, до Фонду держмайна передаються підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема шахти.