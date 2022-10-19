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Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них - в Криму та на Донбасі

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 10:12
Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств, частина з них - в Криму та на Донбасі Фото: уряд планує приватизацію майже 900 підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 14 жовтня 2022 р. № 910-р.

Згідно з документом, до Фонду держмайна передаються 874 підприємств, частина з яких перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Серед підприємств в окупованому Криму державний концерн "Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра", Державне підприємство "Завод шампанських вин "Новий світ", Національний інститут винограду і вина "Магарач" та інші.

Крім того, до Фонду держмайна передаються підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема шахти.

Нагадаємо, починаючи з вересня уряд України відновив приватизацію підприємств державної власності. Вона була призупинена на період воєнного стану та розблокована рішенням Ради.

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Приватизація держпідприємств
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