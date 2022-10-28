Принесет новые инвестиции. Кабмин одобрил меморандум с компанией группы Всемирного банка

Правительство одобрило проект меморандума с международной финансовой корпорацией, входящей в группу Всемирного банка.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Его подписание в будущем позволит совместно определять и работать над финансированием проектов государственно-частного партнерства в разных сферах экономики. Речь идет о проектах в энергетике, инфраструктуре и других отраслях. Ожидается, что подписание меморандума принесет Украине дополнительные инвестиции, возможности для частного бизнеса, новые рабочие места и усилит экономику страны.