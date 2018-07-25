Принадлежность Крыма Украине не обсуждается, - Порошенко

Президент поблагодарил Помпео за бескомпромиссную позицию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принадлежность Крыма Украине не обсуждается и поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за бескомпромиссную позицию относительно непризнания аннексии Российской Федерацией АР Крым. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

По словам Порошенко, заявление Помпео является достойным ответом гибридным провокациям Кремля после Хельсинки.

"Принадлежность Крыма нашему государству не обсуждается - не была, не является и не может быть предметом компромиссов. Убежден, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец лишит Кремль имперских иллюзий", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что любая незаконная аннексия и оккупация территории завершается "восстановлением территориальной целостности и компенсации всех причиненных агрессором убытков".

Скриншот (twitter.com/poroshenko)

Напомним, Помпео заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.