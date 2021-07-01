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Чи приймуть закон про олігархів: думки фракцій

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Київ, Четвер 01 липня 2021 10:53
Чи приймуть закон про олігархів: думки фракцій Фото: Рада розгляне закон про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Сьогодні буде позачергове засідання Верховної ради України, на якому розглянуть законопроект про олігархів. У "Слузі народу" впевнені, що буде достатньо голосів для прийняття закону.

Що думають про це представники інших фракцій, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів".

"Слуга народу"

Джерело РБК-Україна в "Слузі народу" сказало, що буде достатньо голосів.

"Наша фракція дасть 200 голосів, а при великому бажанні забезпечить і 226 "за" у першому читанні", - сказав співрозмовник видання.

"За майбутнє"

Депутат від "За майбутнє" Дмитро Лубінець повідомив, що думки всередині партії розділилися.

"Я з самого початку критикував цей законопроект і не відступив від своєї думки: цей документ виключно піарний і не дасть ніякого результату. Але саме щоб розвінчати міфи про те, що на нас нібито хтось впливає, більшість наших колег голосуватимуть за цей законопроект", - повідомив він.

"Довіра"

У "Довірі" законопроект про олігархів в цілому також сприймають позитивно, сказав РБК-Україна представник групи Павло Бакунець.

"Євросолідарність"

Депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що його фракція не підтримуватиме цей законопроект.

"Батьківщина"

Заступник голови фракції Сергій Соболєв повідомив, що проект Зеленського не відповідає на два ключові питання в контексті деолігархізації: як боротися з недобросовісною конкуренцією і преференціями близькому до влади бізнесу і як ліквідувати офшорні схеми з ухилення від сплати податків. Його фракція проти законопроекту.

"Голос"

У "Голосі" рішення щодо проекту №5599 збираються прийняти безпосередньо перед позачерговим засіданням ВР, сказав виданню глава фракції Ярослав Железняк.

"За моїми відчуттями, і це моя особиста позиція, ми в такому вигляді за президентський проект не будемо голосувати", - сказав він.

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