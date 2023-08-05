Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донецької області

"Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій", - пише пресслужба.

Йдеться про:

Ямпiль;

Зарiчне;

Торське;

Opixyвaтку;

Никонорiвку;

Малинiвку;

Тихонiвку;

Васютинське;

Рай-Олександрiвку.

З вищезгаданих населених пунктів евакуюють близько 130 дітей.

"Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають", - додає пресслужба.

Обстріли Донецької області

Російські окупанти щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.