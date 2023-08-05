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Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донецької області

Фото: примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донецької області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в Донецькій області ще дев'ятьма населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій", - пише пресслужба. 

Йдеться про:

  • Ямпiль;
  • Зарiчне;
  • Торське;
  • Opixyвaтку;
  • Никонорiвку;
  • Малинiвку;
  • Тихонiвку;
  • Васютинське;
  • Рай-Олександрiвку.

З вищезгаданих населених пунктів евакуюють близько 130 дітей. 

"Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають", - додає пресслужба. 

Обстріли Донецької області

Російські окупанти щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

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