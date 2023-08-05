Принудительную эвакуацию детей объявили еще в девяти населенных пунктах Донецкой области

"Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий", - пишет пресс-служба.

Речь идет о:

Ямполе;

Заречном;

Торском;

Ореховатке;

Никоноровке;

Малиновке;

Тихоновке;

Васютинском;

Рай-Александровке.

Из вышеупомянутых населенных пунктов эвакуируют около 130 детей.

"Также Коордштаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Сейчас из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуированы 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются", - добавляет пресс-служба.

Обстрелы Донецкой области

Российские оккупанты ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.