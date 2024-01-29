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Примусову евакуацію дітей в Донецькій області проведуть у 9 населених пунктах: де саме

Фото: у Донецькій області проведуть примусову евакуацію дітей з декількох сіл (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Донецькій області буде проведена примусова евакуація дітей з дев'яти населених пунктах у прифронтових громадах, що зазнають російських обстрілів. Рішення ухвалено через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

У відомстві зазначили, що відповідне рішення розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Члени Коордштабу одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками. Йдеться про 9 окремих населених пунктів Донецької області", - йдеться у заяві.

Які саме населені пункти

  • села Антонівка, Іллiнка, Зоряне, Олександропiль, Желанне Друге Мар'їнської територіальної громади;
  • села Межове, Восход, Новоселівка Перша, Желанне Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району.

Загалом заплановано евакуювати 135 осіб, в тому числі 73 дитини та 62 супроводжуючих (членів сімей), роз'яснили в міністерстві.

Куди переїдуть громадяни та які умови

Також вказується, що приймаючими регіонами стануть Житомирська та Закарпатська області. Там переміщені особи безкоштовно будуть розміщені, забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою, йдеться в повідомленні.

Проведення евакуації

У міністерстві нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Зробити це можна, зателефонувавши на "гарячу лінію" з питань проведення евакуації 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на "гарячу лінію" Мінреінтеграції 15-48 або у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Близько тижня тому голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашків заявив про ухвалення рішення розпочати примусову евакуацію дітей в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад.

Чиновник також нагадав, що в регіоні у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

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