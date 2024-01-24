У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з декількох громад: що відомо
Примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. Таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС 24 січня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини", - розповів він.
Філашкін нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.
Евакуація дітей з Донецької області
23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.
Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.
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