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У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з декількох громад: що відомо

Донбас, Середа 24 січня 2024 14:58
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У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з декількох громад: що відомо Фото: у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з декількох громад (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. Таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС 24 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Сьогодні ми ухвалили рішення розпочати її в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини", - розповів він.

Філашкін нагадав, що у частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

Евакуація дітей з Донецької області

23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

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