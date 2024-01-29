Принудительную эвакуацию детей в Донецкой области проведут в 9 населенных пунктах: где именно

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было рассмотрено на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Члены Коордштаба единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями. Речь идет о 9 отдельных населенных пунктах Донецкой области", - говорится в заявлении.

Какие именно населенные пункты

села Антоновка, Ильинка, Звездное, Александрополь, Желание Второе Марьинской территориальной общины;

села Межево, Восход, Новоселовка Первая, Желанное Очеретинской поселковой территориальной общины Покровского района.

В общей сложности запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей), разъяснили в министерстве.

Куда переедут граждане и какие условия

Также указывается, что принимающими регионами станут Житомирская и Закарпатская области. Там перемещенные лица будут бесплатно размещены, обеспечены убежищем, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой, говорится в сообщении.

Проведение эвакуации

В министерстве напомнили, что эвакуация производится бесплатно. Сделать это можно, позвонив на "горячую линию" по вопросам проведения эвакуации 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на "горячую линию" Минреинтеграции 15-48 или в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Около недели назад глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашко заявил о принятии решения начать принудительную эвакуацию детей в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин.

Чиновник также напомнил, что в регионе в части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается с апреля прошлого года.