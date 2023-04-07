Примусово у військкомат. Юрист пояснив, як насправді має відбуватися затримання

Затримувати і примусово везти до військкомату чоловіка призовного віку при першому врученні повістки не можна. Це можуть робити, лише якщо йому вже виписували повістку раніше і він не з'явився по ній до центру комплектування.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні" .

Чи можуть затримувати чоловіків представники військоматів

Якщо вам просто вручають повістку, то в цьому випадку затримувати та примусово доставляти до територіального центру комплектування вас не можуть. Такими повноваженнями військкомат не наділений, каже провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

"Винятком є тільки, коли особа не з'явилася на виклик за повісткою раніше, і військкомат подав спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до військкомату для складання постанови", – пояснює він.

Часто справді стається так, що чоловіків призовного віку забирають до військоматів примусово. Але робити це можуть тільки для того, щоб потім скласти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за неявку.

"Процедура така: чоловік отримав повістку і не з'явився по ній у встановлений час. Тоді представник територіального центру комплектування може винести постанову – документ про штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану)", – каже співрозмовник.

Таку постанову мають винести в особистій присутності людини, щодо якої цю справу розглядають.

"У разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу і доставляє до ТЦК – саме з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу. Тобто затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила медичну комісію і також за інших підстав, не мають права. Це закріплено у законодавстві", – пояснює Антон Маринич.

Окрім представників Нацполіції, затримувати особу можуть спеціальні патрулі, які працюють вночі. Вони мають таке право, якщо людина порушила комендантську годину.