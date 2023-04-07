Принудительно в военкомат. Юрист объяснил, как на самом деле должно происходить задержание
Задерживать и принудительно везти в военкомат мужчину призывного возраста при первом вручении повестки нельзя. Это могут делать только если ему уже выписывали повестку раньше и он не явился по ней в центр комплектования.
Об этом говорится в материале РБК-Украина " С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине" .
Могут ли задерживать мужчин представители военноматов
Если вам просто вручают повестку, то в этом случае вас не могут задерживать и принудительно доставлять в территориальный центр комплектования. Такими полномочиями военкомат не наделен, говорит ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
"Исключением является только, когда лицо не явилось по вызову по повестке ранее, и военкомат подал специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в военкомат для составления постановления", – объясняет он.
Часто происходит так, что мужчин призывного возраста забирают в военкоматы принудительно. Но делать это могут только для того, чтобы потом составить постановление о привлечении к административной ответственности за неявку.
"Процедура такова: мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время. Тогда представитель территориального центра комплектования может вынести постановление – документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения)", – говорит собеседник.
Такое постановление должно быть вынесено в личном присутствии человека, в отношении которого это дело рассматривают.
"В случае неявки ТЦК присылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК – именно с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа. То есть задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве", – объясняет Антон Маринич.
Кроме представителей Нацполиции, задерживать лицо могут специальные патрули, работающие ночью. Они имеют такое право, если человек нарушил комендантский час.
Напомним, россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине с помощью фейков . В частности, они манипулируют по темам выдачи повесток и работы военкоматов.
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