ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Резнікова нагадали українцям важливі речі про мобілізацію на тлі фейків РФ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 04 квітня 2023 17:23
У Резнікова нагадали українцям важливі речі про мобілізацію на тлі фейків РФ Фото: українцям нагадали важливі речі про мобілізацію на тлі фейків РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків. Зокрема, вони маніпулюють на темах видачі повісток та роботи військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Вона підкреслила, що українська влада і до повномасштабної війни постійно фіксувала інформаційні кампанії Росії щодо повісток та призову. Ворог намагався популяризувати історії, де повістку видали інвалідові чи ветерану Другої світової.

"Зараз противник трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації... Маніпулювати він намагається на двох речах: страх отримання повістки, формування суспільного осуду до роботи ТЦК СП (територіальних центрів комплектування та соцпідтримки - ред.)", - додала Маляр.

За її словами, темою повісток залякати українців уже важко після того, що вони пройшли за цей рік. Але вона наголосила, що щодо роботи військкоматів слід розуміти кілька речей:

  • ТЦК СП виконують стратегічно важливе для оборони держави завдання;
  • там працюють живі люди і вони можуть помилитися чи навіть вчинити порушення. У таких випадках слід діяти правовим шляхом.

"І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки", - додала заступник міністра.

Нагадаємо, раніше адвокат Станіслав Польовий розповів РБК-Україна, що загрожує за неявку за повісткою і чи можлива кримінальна відповідальність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України ТЦК Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
NEWS
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну