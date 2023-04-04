У Резнікова нагадали українцям важливі речі про мобілізацію на тлі фейків РФ

Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків. Зокрема, вони маніпулюють на темах видачі повісток та роботи військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

Вона підкреслила, що українська влада і до повномасштабної війни постійно фіксувала інформаційні кампанії Росії щодо повісток та призову. Ворог намагався популяризувати історії, де повістку видали інвалідові чи ветерану Другої світової.

"Зараз противник трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації... Маніпулювати він намагається на двох речах: страх отримання повістки, формування суспільного осуду до роботи ТЦК СП (територіальних центрів комплектування та соцпідтримки - ред.)", - додала Маляр.

За її словами, темою повісток залякати українців уже важко після того, що вони пройшли за цей рік. Але вона наголосила, що щодо роботи військкоматів слід розуміти кілька речей:

ТЦК СП виконують стратегічно важливе для оборони держави завдання;

там працюють живі люди і вони можуть помилитися чи навіть вчинити порушення. У таких випадках слід діяти правовим шляхом.

"І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки", - додала заступник міністра.