"Примус нічого не дасть": Китай відповів США щодо тиску через російську нафту
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не планує переглядати свою енергетичну політику через зовнішній тиск. Зокрема на заклики США припинити закупівлю нафти в Росії та Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.
Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету" у питаннях закупівлі російської нафти.
"Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито", - заявив Бессент.
Він назвав китайців "жорсткими" учасниками переговорів, але запевнив, що опір Китаю не завадив переговорам.
"Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди", - додав він.
Однак керівний директор консалтингової компанії Teneo Габріель Вілдау висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози президента США Дональда Трампа ввести 100% мито.
"Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени", - підкреслив Вілдау.
Вашингтон прагне скоротити експорт нафти з Росії та Ірану, адже енергоресурси залишаються головним джерелом доходів для цих держав. У США пояснюють, що таким чином хочуть обмежити фінансування збройних сил: Росії - через її війну проти України, а Ірану - через підтримку бойовиків у різних регіонах Близького Сходу.
Раніше ми писали про те, що Індія і Китай стали основними покупцями російської нафти після початку війни Росії проти України. Тільки це дозволяє Москві підтримувати свою військову машину, отримуючи гроші на виробництво зброї.
Індія вже заявила про готовність відмовитися від російської нафти у випадку санкцій Вашингтона.