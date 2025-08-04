"Примус нічого не дасть": Китай відповів США щодо тиску через російську нафту

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не планує переглядати свою енергетичну політику через зовнішній тиск. Зокрема на заклики США припинити закупівлю нафти в Росії та Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету" у питаннях закупівлі російської нафти.

"Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито", - заявив Бессент.

Він назвав китайців "жорсткими" учасниками переговорів, але запевнив, що опір Китаю не завадив переговорам.

"Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди", - додав він.

Однак керівний директор консалтингової компанії Teneo Габріель Вілдау висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози президента США Дональда Трампа ввести 100% мито.

"Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени", - підкреслив Вілдау.

Вашингтон прагне скоротити експорт нафти з Росії та Ірану, адже енергоресурси залишаються головним джерелом доходів для цих держав. У США пояснюють, що таким чином хочуть обмежити фінансування збройних сил: Росії - через її війну проти України, а Ірану - через підтримку бойовиків у різних регіонах Близького Сходу.