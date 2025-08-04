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"Принуждение ничего не даст": Китай ответил США относительно давления из-за российской нефти

Понедельник 04 августа 2025 07:55
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"Принуждение ничего не даст": Китай ответил США относительно давления из-за российской нефти Иллюстративное фото: Китай ответил США относительно давления из-за российской нефти (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не планирует пересматривать свою энергетическую политику из-за внешнего давления. В частности на призывы США прекратить закупку нефти в России и Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, отвечающим нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя переговоры, отметил, что китайская сторона "очень серьезно относится к своему суверенитету" в вопросах закупки российской нефти.

"Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину", - заявил Бессент.

Он назвал китайцев "жесткими" участниками переговоров, но заверил, что сопротивление Китая не помешало переговорам.

"Я верю, что мы имеем все предпосылки для заключения сделки", - добавил он.

Однако управляющий директор консалтинговой компании Teneo Габриэль Вилдау выразил сомнение относительно возможности реализации угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлину.

"Реализация этих угроз сорвет все последние достижения и, вероятно, уничтожит любые шансы для Трампа и китайского президента Си Цзиньпина объявить о заключении торговой сделки, если они встретятся осенью", - подчеркнул Вилдау.

Вашингтон стремится сократить экспорт нефти из России и Ирана, ведь энергоресурсы остаются главным источником доходов для этих государств. В США объясняют, что таким образом хотят ограничить финансирование вооруженных сил: России - из-за ее войны против Украины, а Ирана - из-за поддержки боевиков в различных регионах Ближнего Востока.

Ранее мы писали о том, что Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала войны России против Украины. Только это позволяет Москве поддерживать свою военную машину, получая деньги на производство оружия.

Индия уже заявила о готовности отказаться от российской нефти в случае санкций Вашингтона.

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